Pasqua e Pasquetta all’insegna del maltempo sul Lario. Oltre 50 interventi dei vigili del fuoco da ieri mattina al primo pomeriggio di oggi sul territorio per i danni causati dalle abbondanti e violente precipitazioni e dalle raffiche di vento. Ha trovato conferme l’allerta della protezione civile per rischio idrogeologico a partire dalla frana che si è staccata a Faggeto Lario, in direzione Bellagio, nella notte tra il 30 e il 31 marzo. Uno smottamento che ha interessato un fronte di circa 10 metri. Fango, rami e detriti hanno invaso la provinciale Lariana, rimasta chiusa per alcune ore per consentire le operazioni di pulizia e messa in sicurezza. La trafficata arteria è stata poi riaperta a senso unico alternato.

Ma le intense precipitazioni hanno impegnato i vigili del fuoco in molti altri interventi per piante pericolanti come accaduto in via XXV Aprile a Cernobbio.

Non soltanto problemi sulle strade ma anche nel lago. All’alba di ieri due ragazzi, fortunatamente illesi, hanno chiesto aiuto per tornare a riva dopo che la loro imbarcazione ha preso il largo, erano rimasti a bordo per cercare di svuotare il mezzo allagato dopo il nubifragio ma non riuscivano più a tornare a riva.

E ancora questa mattina i pompieri hanno rimosso una pianta ad alto fusto caduta in strada in via Monte Caprino a Rebbio. Transito bloccato e cavi dell’illuminazione pubblica tranciati. Un altro grosso albero è finito su un edificio a Tavernola in via Asiago, in questo caso si è reso necessario il supporto dei colleghi da Varese. Mentre in via Sant’Antonino ad Albate l’intervento ha riguardato la copertura di un fabbricato pericolante.



Sempre in città non si contano le vie trasformate in fiumi. Un esempio è la Borgovico. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Lorenzo Cantaluppi, torna a ribadire l’importanza della pulizia delle caditoie stradali. “Tema apparentemente banale, ma che nella realtà risulta importante per la vivibilità quotidiana delle nostre strade dal momento che una corretta manutenzione degli scoli dell’acqua piovana previene il formarsi di laghi e fiumi lungo la nostra rete viaria e nelle aree di sosta” scrive il consigliere di Palazzo Cernezzi che ha portato in aula una mozione specifica durante l’ultimo consiglio. “Mozione bocciata –spiega- la cui utilità però è stata confermata con le ultime precipitazioni”.



Interventi per piante e coperture pericolanti e allagamenti sono stati segnalati in tutta la provincia. Infine per quanto riguarda il meteo è previsto un progressivo miglioramento a partire dalla serata di oggi.