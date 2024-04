Fino a 200 appuntamenti al giorno, orari ampliati, personale potenziato e un’agenda dedicata alle urgenze. La questura di Como è intervenuta per far fronte al picco di richieste di passaporti e alla conseguente crescita delle attese. Ridotti i tempi, scesi a meno di un mese per l’agenda ordinaria e a pochi giorni per le richieste urgenti.

In tutti i casi, la prenotazione avviene tramite il portale passaportonline.poliziadistato.it. Accanto all’agenda ordinaria è ora disponibile una seconda agenda prioritaria, che consente la possibilità di ottenere il passaporto entro 30 giorni in caso di necessità per viaggi di lavoro, studio, turismo o salute. In caso di ulteriore difficoltà, la piattaforma online metterà a disposizione un modulo che permetterà di accedere agli sportelli senza appuntamento, documentando l’esigenza urgente.

Per rispondere all’aumento delle richieste intanto, la questura di Como ha anche ampliato gli orari dell’ufficio passaporti, aggiungendo due aperture pomeridiane. Con il nuovo servizio, gli sportelli sono accessibili con orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30. Le agende online sono già state aggiornate con le nuove disponibilità e modalità di accesso per le urgenze.

Appena il passaporto è stato stampato, l’utente riceve una mail e può presentarsi per ritirare il documento quando desidera.

La riorganizzazione dell’ufficio si è resa necessaria per fronteggiare un picco costante delle richieste, come ha spiegato il commissario Massimo Poliseno, funzionario addetto della Pas, Divisione amministrativa e di sicurezza