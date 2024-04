(ANSA) – ROMA, 04 APR – Bel tempo e caldo ovunque, anche al nord, dove il termometro potrà fiorare anche i 30°C. E’ quanto annuncia Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it. L’anticiclone africano si sta espandendo, infatti, su tutto lo Stivale. Il protagonista di questi giorni sarà il sole "ma il tasso d’umidità e soprattutto le minime – sottolinea Garbinato – saranno sempre molto gradevoli". Dalle prossime ore è previsto bel tempo al Centro-Sud e, dal weekend, anche su Liguria, Alpi e Prealpi, dove al momento si sta registrando qualche passaggio nuvoloso. Solo in Liguria, sia oggi sia domani, la coltre nuvolosa porterà anche qualche locale pioviggine. Nel weekend, invece, il sole sarà dominante ovunque: unica nota negativa l’aumento record delle temperature in montagna con lo zero termico che salirà oltre i 4200 metri facendo crescere il rischio valanghe. Dal punto di vista termico registreremo picchi estremi di 30°C da nord a sud. Mediamente le massime saranno comunque intorno ai 24-26°C, ma specie sulle regioni meridionali, su Emilia, Trentino Alto Adige, fondovalle alpini della Lombardia e zone interne della Toscana il forte riscaldamento solare aprilino favorirà un anticipo d’Estate. Nel dettaglio – Giovedì 4. Al nord: a tratti nuvoloso, specie in Liguria. Clima mite. Al centro: soleggiato e mite. Al sud: ampio soleggiamento. – Venerdì 5. Al nord: poco nuvoloso con locali addensamenti specie in Liguria; clima mite. Al centro: soleggiato e mite; 28°C in Sardegna. Al sud: bel tempo; 27°C in Sicilia. – Sabato 6. Al nord: quasi estate; clima mite con 26°C. Al centro: soleggiato e mite; 28-29°C in Sardegna. Al sud: bel tempo; 28°C in Sicilia. – Tendenza: sempre più sole e sempre più caldo, fino a 30°C da nord a sud. (ANSA).