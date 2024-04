Brienno, la Vecchia Regina resta chiusa per un mese, fino a maggio. A dettare i tempi è il sindaco del peese sul lago, Matteo Vitali: “Abbiamo iniziato le operazioni di pulizia del versante roccioso e abbiamo constatato la presenza di altri massi a rischio distacco – spiega – Nella giornata di domani concluderemo la pulizia e poi inizieremo con il montaggio di una nuova rete paramassi da installate nella parte di parete sprovvista, da cui è caduto il masso”. Lo scorso venerdì infatti un masso di notevoli dimensioni si è staccato finendo sulla Vecchia Regina che da allora è rimasta chiusa.

L’intervento per posizionare la nuova rete di sicurezza prevede 30 giorni di lavoro. “Prima di riaprire al transito la strada dobbiamo mettere in sicurezza il versante con la rete paramassi, si tratta di circa 30 metri da coprire e per montarla ci vorrà all’incirca un mese – continua il sindaco Vitali – Per questo motivo la Vecchia Regina nel territorio di Brienno riaprirà a maggio”.

La certezza al momento è che la strada non sarà riaperta in tempi brevi e che il traffico inevitabilmente andrà a riversarsi sulla statale Regina. Un ulteriore carico per la tenuta della trafficata arteria che torna a popolarsi soprattutto in vista dell’estate. Infine il primo cittadino di Brienno annuncia anche la volontà di un intervento massiccio di messa in sicurezza del versante, ossia l’installazione di una linea di difesa dalla caduta di massi. “Un intervento complesso – conclude Vitali – per il quali sono necessari fondi regionali perché la spesa prevista ammonta a oltre 200mila euro”.