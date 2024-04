Lo storico Politeama utilizzato come nascondiglio di oggetti rubati e base di balordi e malviventi. La polizia nel pomeriggio di ieri ha localizzato nella struttura la refurtiva rubata a un gruppo di turisti dell’Estonia. I visitatori hanno denunciato il furto dei bagagli a una pattuglia della polizia in servizio in città. I turisti hanno mostrato agli agenti la localizzazione in tempo reale grazie a un dispositivo Gps che era tra gli oggetti che erano stati rubati.

I poliziotti hanno quindi fatto accesso all’interno dell’ex cinema Politeama di Piazza Cacciatori delle Alpi, rinvenendo nascosti sotto a un bidoncino al primo piano dello stabile, alcuni oggetti di proprietà delle vittime, localizzatore compreso. Tutta la refurtiva recuperata è stata restituita ai proprietari.

Durante la verifica all’interno del cinema, chiuso dal 2005, gli agenti hanno accertato che un portone in legno è stato forzato e utilizzato per accedere ai locali. Recuperati anche una bicicletta da corsa anni 80 ed un nuovissimo monopattino elettrico, probabilmente provenienti da altri furti, che saranno oggetto di accertamenti da parte della polizia di Stato per risalire alla proprietà.