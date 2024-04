Piazza Perretta a Como, via libera a spettacoli ed eventi. Nei giorni scorsi la piazza cittadina è diventata definitivamente pedonale, via le strisce gialle e spostate in piazza Roma le auto dei residenti.

Ora l’amministrazione cittadina, come annunciato più volte dal sindaco Alessandro Rapinese, vuole rendere piazza Perretta un luogo per eventi, concerti e manifestazioni. L’obiettivo della giunta di Palazzo Cernezzi è realizzare un calendario di eventi di intrattenimento musicale e di ballo nella piazza, nel periodo compreso tra la fine di giugno e metà agosto. Nelle carte comunali si legge ancora che la pedonalizzazione della piazza, in posizione strategica sull’asse pedonale centro storico-lago e viceversa, restituisce lo spazio alla fruizione collettiva, non solo dei cittadini, ma anche dei turisti e rende l’area idonea allo svolgimento di attività mercatali e d’intrattenimento”.

Tra le linee d’indirizzo della delibera comunale si legge inoltre che gli eventi saranno fruibili gratuitamente, il periodo per svolgere eventi e spettacoli – come detto – andrà dalla fine di giugno fino a metà agosto nelle giornate di venerdì e sabato e che la programmazione comprenderà serate con esibizioni di scuole di ballo della città e del territorio, intrattenimento danzante e spettacoli musicali di band e solisti.

Tra giugno e luglio scorsi l’inizio degli interventi nella piazza cittadina con l’obiettivo di trasformarla in zona pedonale. A distanza di otto mesi, il cambiamento della piazza, è stato dunque ultimato. Ora l’amministrazione dovrà provvedere a definire il programma di eventi in vista della stagione estiva.