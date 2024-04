Raccolta rifiuti elettronici, nel 2023 la Lombardia si conferma la regione più virtuosa per la raccolta dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Como la provincia con quota pro capite più elevata.

A evidenziarlo sono i dati del Rapporto regionale del Centro di Coordinamento RAEE, secondo cui la regione ha avviato a corretto riciclo 62.660 tonnellate di questa tipologia di rifiuti, registrando il miglior risultato in termini di volumi di raccolta complessivi.

Nonostante in senso assoluto il dato registrato dalla Lombardia segni un calo del 2,5% rispetto al 2022, questo valore risulta comunque migliore se paragonato alla flessione registrata su base nazionale, che si attesta al -3,1%.

Stesso trend anche per la raccolta pro capite di RAEE che, nonostante il calo del 2,5%, si attesta comunque a quota 6,30 kilogrammo per abitante, un dato al di sopra della media italiana, pari a 5,92 kg/ per abitante

Il report evidenzia come la raccolta pro capite più elevata nel 2023 sia stata registrata ancora una volta dalla provincia di Como con 7,88 kilogrammo per abitante. Il dato è determinato in particolare dalla raccolta di lavatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura e simili. Per questa tipologia di RAEE il risultato registrato è stato superiore di oltre 1 kg (+57,3%) alla media nazionale (2,07 kg/ab).

Infine altro dato positivo evidenziato dal rapporto è il fatto che nel 2023 salgono a 8 le province lombarde con un dato pro capite superiore alla media italiana.