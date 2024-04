Via libera all’adeguamento tariffario dei parcometri da parte di Como servizi Urbani che entro la fine di aprile concluderà tutti gli aggiornamenti tariffari previsti dal nuovo piano della sosta annunciato nei mesi scorsi dalla giunta cittadina.

I lavori di adeguamento sono iniziati il 3 aprile con la dismissione dei parcometri di via Regina Teodolinda e di piazzale Escrivà. Nella giornata di domani si inizierà a pagare anche nei posti davanti al Synlab, attualmente con strisce bianche. Il parcometro è stato installato mercoledì mentre le strisce blu verranno create domani mattina e, subito dopo, sarà attivato il parcometro al cui tariffa segue quella della tangenziale: un euro l’ora e 5 euro al giorno.

Da ieri sono entrate in vigore le nuove tariffe da un euro l’ora e 5 euro tutto il giorno lungo l’asse della tangenziale, nel parcheggio della Ticosa, il parcheggio del Pulesin di via Bellinzona, viale Aldo Moro, oltre all’adeguamento della tariffa Camper (da 0,50€/h a 2,00€/h) al parcheggio Ippocastano.

Gli step successivi scatteranno nella giornata di lunedì 8 aprile con l’adeguamento delle vie Giulini, Mentana, Sirtori, Gerbetto, Ciceri, Carloni, Italia Libera, Torriani che rientrano nella zona blu, un euro l’ora.

Sarà attivata il 9 aprile la tariffa oraria rossa, la più alta, che comprende diverse vie attorno al centro cittadino. A partire dal girone con viale Varese e viale Lecco per passare alle vie Pessina, Santo Garovaglio e Piazza del Popolo. In questo caso la tariffa oraria passa da un euro l’ora a due.

Da oggi tariffe più care nella zona arancione (zona Stadio, Viale Geno e Villa Olmo) dovesi pagherà un euro l’ora da lunedì a venerdì, mentre sabato domenica e festivi 2 euro l’ora.

Nelle giornate del 10 e 11 aprile con la zona a tariffa azzurra, nelle quale rientra via Anzani, piazza San Rocco, via Brogeda, via Alciato, via Crispi e ancora piazzale Anna Frank e via dei Mille e dove sostanzialmente non cambia il pagamento: oggi nei parcheggi dell’area si paga 50 centesimi la prima ora e un euro le successive. La nuova tariffa prevede lo stesso costo ma la sosta sarà gratuita nei giorni festivi. E infine la tariffa gialla riservata ai bus turistici. Il piano di adeguamento dei parcometri terminerà il 23 aprile, con l’ultimo intervento che renderà a pagamento il piano a raso del parcheggio di Tavernola, mentre il piano rialzato rimarrà gratuito.

L’obiettivo è sistemare tutti i parcometri entro fine mese, come previsto dalla giunta Rapinese.