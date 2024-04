Open day all’Università dell’Insubria: nelle sedi di Como e Varese accolte 2200 aspiranti matricole, circa 500 in più rispetto alla media degli anni scorsi, 3200 attività prenotate e centinaia di accompagnatori.

Tra i partecipanti anche una presenza internazionale, con oltre 50 interessati dalla Svizzera, ma anche da Belgio e Germania. E ovviamente da altre regioni italiane: quasi 150 studenti dal Piemonte, e poi da Abruzzo, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Toscana, Trentino, Umbria, Veneto.

Da oggi, fino all’apertura delle immatricolazioni, saranno proposte altre iniziative di orientamento: l’incontro online per i genitori giovedì 11 aprile alle 18, https://www.uninsubria.it/incontro-genitori; Everyday Insubria, ossia la possibilità per gli studenti delle scuole superiori di partecipare a vere e proprie lezioni universitarie, con un calendario che sarà pubblicato a breve e una nuova giornata a porte aperte a luglio.

Le immatricolazioni saranno aperte, con modalità esclusivamente online, dal 10 luglio al 30 settembre per i corsi di laurea ad accesso libero. Per i corsi ad accesso programmato è invece necessario presentare domanda di iscrizione secondo le modalità riportate nei relativi bandi di concorso, proposti in forma di Tolc-Med per Scienze motorie, mentre per Medicina e Odontoiatria i test di ammissione si svolgeranno in presenza il 28 maggio e il 30 luglio. Per Biotecnologie, Economia, Mediazione interlinguistica e interculturale, Scienze Biologiche c’è il numero chiuso in ordine di presentazione delle domande.

L’elenco completo dei corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico dell’Insubria e tutte le informazioni per le immatricolazioni: https://www.uninsubria.it/openday