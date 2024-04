L’arrivo della bella stagione porta con sé turisti e gitanti. E questo significa anche code in autostrada. Già ieri era stato un sabato nero per gli automobilisti in viaggio sull’autostrada A9, che in serata si sono anche dovuti riversare sulle strade comasche per le chiusure notturne, bloccando di fatto la città. La giornata di oggi non è partita meglio.

Già da prima delle 10.30 di questa mattina si sono registrate code per lavori tra Chiasso e Como Monte Olimpino in direzione Lainate. Rallentamenti che sono andati avanti per tutta la mattinata. Auto incollate e quasi ferme anche all’altezza della Galleria Quarcino, sempre in direzione sud.

Le code all’altezza della Galleria Quarcino

Lunghe colonne tra Como Centro e Como Monte Olimpino, verso la Svizzera, sempre per lavori. Gli automobilisti si sono trovati incollanati già da dopo le 10 e la situazione non è migliorata per tutta la mattina. Traffico molto rallentato anche all’altezza di Como – San Fermo, direzione nord.

Il timore è che nel pomeriggio, quando partirà il rientro di chi è riuscito a organizzare una gita fuori porta, la situazione possa anche peggiorare.