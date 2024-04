Nuove chiusure notturne in programma questa settimana sulla A9 Lainate-Como-Chiasso. Il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero, vedrà chiusure per tutte le notti della settimana. Per consentire lavori di ispezione e manutenzione delle gallerie, il tratto sarà chiuso dalle 22 di lunedì 8 aprile fino alle 5 di martedì 9 aprile e, negli gli stessi orari (22-5), nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 aprile e in quelle del weekend, da venerdì 12 a domenica 14 aprile.

Lo stop al traffico sul tratto anche nelle notti tra martedì 9 aprile e mercoledì 10 e tra giovedì 11 e venerdì 12. Le limitazioni seguiranno sempre gli stessi orari e sono dovute, in questo caso, al transito di trasporti eccezionali verso la Svizzera. Nelle stesse date anche la chiusura del tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento A59 Tangenziale di Como, verso Lainate.

In queste occasioni, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

Lavori di manutenzione della segnaletica verticale porteranno anche alla chiusura dello svincolo di Saranno, in uscita per chi proviene da Como. Lo stop al traffico dalle 21 di martedì 9 alle 5 di mercoledì 10 aprile.

In ultimo, dalle 21 di giovedì 11 alle 6 di venerdì 12 aprile, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A36Pedemontana Lombarda, in direzione Cassano Magnago/A8 Milano-Varese. Lo stop – si legge sul sito di Autostrade – per lavori di competenza Autostrada Pedemontana Lombarda.