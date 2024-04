Canton Ticino, domenica prossima, 14 aprile, è previsto il rinnovo dei Municipi e dei Consigli comunali, si voterà in 97 comuni ticinesi. In vista dell’appuntamento la Cancelleria dello Stato ricorda a chi sceglierà di utilizzare il voto per corrispondenza, di tenere conto delle scadenze postali: le buste compilate dovranno essere spedite entro martedì 9 aprile (posta B) o giovedì 11 aprile (posta A), oppure depositate nelle cassette comunali entro le 12.00 di domenica 14 aprile.

Per quanto riguarda invece i lavori di spoglio, i dati in tempo reale saranno consultabili sul sito web del Cantone www.ti.ch/elezioni, e saranno accompagnati da aggiornamenti in diretta attraverso i canali social ufficiali. Domenica 14 aprile verranno resi noti i risultati per l’elezione dei Municipi, mentre lunedì 15 aprile i risultati relativi ai Consigli comunali.