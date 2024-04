A Cernobbio, lungo via Regina, arrivano i 30 chilometri orari. Il Comune ha installato da poche settimane i cartelli uniti al pannello che consente di rilevare la velocità. Il tratto interessato è quello compreso tra l’ex galoppatoio e l’ingresso di Villa Erba.

In un momento in cui si discute molto del nuovo codice della strada, ma anche di “Città 30” e della relativa introduzione in alcuni territori, il provvedimento arriva su un’arteria molto utilizzata e sulla quale non sono mancati in passato automobilisti dal piede pesante pur essendo una via di collegamento sulla quale affacciano anche edifici scolastici. E proprio a tutela degli studenti l’amministrazione ha deciso di abbassare il limite che fino a pochi mesi fa era di 50 km/orari.

Il sindaco Monti: “Obiettivo sicurezza”

“Non miriamo a fare sanzioni ma la decisione ha il solo obiettivo di incrementare la sicurezza riducendo la velocità nella zona della Cittadella della Formazione” ha spiegato il sindaco Matteo Monti chiarendo che sul tratto si affacciano le scuole elementari, medie, l’istituto di formazione turistica Iaht e un asilo. “Vogliamo solo invitare a rallentare visto che si entra in centro abitato”. Il primo cittadino al momento esclude sia l’installazione di autovelox sia l’estensione della misura ad altre zone del Comune. “Per ora – dice infine Monti – non rileviamo rallentamenti sul traffico, anche durante lo scorso weekend in cui abbiamo visto arrivare molta gente non ci sono stati intoppi”.