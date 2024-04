Daniele Rutella di Enna è stato designato per arbitrare la partita tra Como e Bari. Squadre in campo sabato prossimo alle 14 allo stadio Sinigaglia. In questa stagione, il 9 febbraio, Rutella ha diretto la gara vinta dai lariani per 1-0 contro il Brescia. Il fischietto siciliano era in campo anche a Lecce per il match di Coppa Italia della scorsa estate, che ha visto il successo, sempre per 1-0, dei salentini.

Alla vigilia dell’incontro con il Bari lariani al secondo posto in classifica a cinque punti di distanza dalla capolista Parma (66 contro 61). Nella formazione pugliese mancheranno due giocatori fermati dal giudice sportivo, il difensore Valerio Di Cesare e l’attaccante Giuseppe Sibilli. Nel Como, dopo un turno di stop per squalifica, rientra il capitano Alessandro Bellemo. Da valutare le condizioni di Simone Verdi, reduce da un infortunio.