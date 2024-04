Aggredita e ferita con un coltello a Como in via Milano bassa oggi poco dopo le 13. La vittima è una donna di 32 anni che dopo essere stata soccorsa è stata accompagnata all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia per le cure del caso. In base a quanto ricostruito la donna presenta, infatti, ferite alla mano e tumefazioni al volto Oltre ai soccorritori è intervenuta la polizia. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’aggressione e sul probabile responsabile che sarebbe stato individuato poco dopo. La 32enne spaventata – come detto – è stata portata in ospedale.