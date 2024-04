155 donatori di cornee e 13 di organi (8 a cuore battente e 5 a cuore fermo) per un totale di 49 organi trapiantati nell’arco del 2023 grazie al lavoro del coordinamento Prelievo d’Organi dell’Asst Lariana. Numeri – diffusi in occasione della Giornata nazionale della Donazione di organi e tessuti che ricorre il 14 aprile – nuovamente in crescita dopo il calo del periodo pandemico, in linea con quanto registrato a livello nazionale. Per le donazioni e i trapianti di organi, tessuti e cellule, il 2023, infatti, è stato un anno positivo. L’attività della Rete trapiantologica italiana ha ottenuto in tutti gli indicatori i migliori risultati mai realizzati nella storia del Paese. Per quanto riguarda l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, sono incoraggianti anche i dati del primo trimestre di quest’anno: 5 donatori di organi effettivi a cuore battente e 2 a cuore fermo in ECMO (si tratta di una tecnica di ossigenazione extracorporea in grado di mantenere ossigenati gli organi addominali fino al prelievo degli stessi in sala operatoria), 1 donatore di polmoni a cuore fermo. In Asst Lariana l’attività di donazione a cuore fermo è iniziata nel 2019 e, ad oggi, ha permesso di donare gli organi di 15 donatori. “Nel 2023, Asst Lariana è risultata al terzo posto in Lombardia per numero di donatori effettivi a cuore fermo (Fonte Centro Regionale Trapianti della Lombardia)”. Ha spiegato Susanna Peverelli, responsabile del Coordinamento Prelievo d’Organi di Asst Lariana.

Per gli organi, le attività di valutazione di idoneità e il trattamento del donatore si svolgono all’interno della Terapia intensiva in collaborazione con i servizi diagnostici e tutti gli specialisti che si susseguono al letto del potenziale donatore. L’attività di prelievo viene poi eseguita nel blocco operatorio dell’ospedale Sant’Anna.

Particolare rilievo nell’arco del 2023 ha avuto l’attività di prelievo delle cornee che ha mostrato un incremento del 106%.

“Numeri raggiunti grazie al contributo dei tanti operatori che con impegno e cuore rendono possibile una così importante attività di donazioni” chiude Peverelli. Grazie al lavoro del personale della sala parto è attiva la donazione di sangue del cordone ombelicale: nel corso del 2023 sono state prelevate 37 sacche per la donazione solidale.

Come si esprime la volontà di donare?

All’anagrafe del proprio Comune di residenza in occasione del rinnovo o rilascio della carta d’identità

Recandosi, previo appuntamento, presso uno degli sportelli Asst Lariana (per Como, Lomazzo, Menaggio, Olgiate Comasco chiamando il numero 031/945 944; per Cantù ed Erba al numero 031/799 510) oppure scrivendo una mail all’inidirizzo donazioneorgani@asst-lariana.it

Attraverso l’app di Aido (Associazione italiana per la donazione di organi) utilizzando lo Spid o la firma digitale

Firmando un atto olografo o compilando il “Tesserino della donazione” del Ministero della Salute – Centro nazionale trapianti (www.sceglididonare.it)

“Se non si dichiara la propria volontà, i familiari del paziente (coniuge o convivente more uxorio, figli, genitori o rappresentanti legali) sono chiamati, in qualità di testimoni, a riferire agli operatori sanitari quale sarebbe stata la sua decisione in merito alla possibilità di donazione nel corso dei colloqui che seguono la comunicazione di decesso o di prognosi infausta – conclude la dottoressa Peverelli – Per questo l’invito è di manifestare in vita le proprie volontà non prima di essersi adeguatamente informati, per comprendere il valore solidale della donazione e per scongiurare paure infondate”.