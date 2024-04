Fino Mornasco, intervento urgente nella notte da parte dei vigili del fuoco del comando di Como del distaccamento di Cantù. I pompieri sono intervenuti in via Scalabrini per un contatore del gas in fiamme.

Le squadre dei vigili del fuoco accorse sul luogo sono intervenute con i tecnici dell’azienda del gas che hanno messo in sicurezza l’impianto. Dalle prime valutazioni l’incendio potrebbe avere origine dolosa. Indagini in corso per chiarire le cause.