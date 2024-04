Kit per la raccolta dei rifiuti in città, secondo i dati forniti dal PD cittadino circa 30mila utenti del servizio non ritirano la fornitura di sacchi. La motivazione sarebbe da ricondurre all’incompatibilità di orari o all’impossibilità a recarsi in via Somigliana, punto deputato alla consegna del materiale.

In consiglio comunale, in sede di approvazione del Piano Economico Finanziario, è stata discussa una proposta di Ordine del giorno dei dem, che impegnava il sindaco e la giunta a valutare, in accordo con il gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, la possibilità di decentrare in ulteriori luoghi del territorio, anche con un incremento degli orari di apertura, la distribuzione dei sacchi per la differenziata.

“La proposta è nata in seguito a un accesso agli atti, dal quale abbiamo appreso che, negli ultimi anni, solamente una parte dei cittadini, compresa tra il 44% e il 46%, ritira annualmente il kit con i sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti. Vuol dire che rispetto a 56mila utenti, ce ne sono circa 30mila che preferiscono comprarli altrove, per incompatibilità di orari o per impossibilità di recarsi nella decentrata via Somigliana per ritirarli. Il problema è che, pur non usufruendo del servizio, a oggi, da contratto, il Comune paga all’azienda una quantità di kit che, per oltre la sua metà, rimangono alla società che gestisce il servizio rifiuti. Uno sperpero di denaro pubblico, stimabile tra i 300 e i 400 mila euro all’anno, su cui sarebbe il caso di riflettere. E’ chiaro che il sistema va ripensato”. Ha detto il consigliere regionale del Partito Democratico, Stefano Legnani

In aula il sindaco Alessandro Rapinese ha spiegato che, dal prossimo anno, verranno collocati nove distributori automatici di sacchetti. “Ce lo auguriamo – conclude Legnani – ma purtroppo significa che, anche per quest’anno, una grande quantità di denaro verrà speso senza ritornare, alla cittadinanza, in forma di servizio”.

Intanto per quanto riguarda il servizio gratuito aggiuntivo per i pannolini dei bambini in arrivo 11 eco isole informatizzate per la raccolta che saranno collocate in città, accessibili tramite una tessera dedicata, le famiglie interessate con bambini nella fascia di età 0-3 anni potranno farne richiesta.