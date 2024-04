Oggi, 14 aprile è la Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti. Nel 2023, l’Asst Lariana ha registrato numeri in crescita: 155 donatori di cornee e 310 cornee prelevate, 13 donatori di organi per un totale di 49 organi trapiantati. L’attività è gestita dal coordinamento prelievo d’organi diretto dalla dottoressa Susanna Peverelli. Grazie al lavoro del personale della sala parto è attiva la donazione di sangue del cordone ombelicale: nel corso del 2023 sono state prelevate 37 sacche per la donazione solidale.

Per esprimere la volontà di donare è possibile rivolgersi all’anagrafe del proprio Comune di residenza in occasione del rinnovo o rilascio della carta d’identità; recandosi, previo appuntamento a uno degli sportelli Asst Lariana; attraverso l’app di Aido (Associazione italiana per la donazione di organi) utilizzando lo Spid o la firma digitale oppure firmando un atto olografo o compilando il “Tesserino della donazione” del Ministero della Salute – Centro nazionale trapianti (www.sceglididonare.it)

“Se non si dichiara la propria volontà, i familiari del paziente sono chiamati, in qualità di testimoni, a riferire agli operatori sanitari quale sarebbe stata la sua decisione in merito alla possibilità di donazione nel corso dei colloqui che seguono la comunicazione di decesso o di prognosi infausta – spiega Susanna Peverelli – Per questo l’invito è di manifestare in vita le proprie volontà non prima di essersi adeguatamente informati, per comprendere il valore solidale della donazione e per scongiurare paure infondate”.