Ultimo appuntamento per la Stagione Famiglie 2023/2024 del Teatro Sociale di Como. A chiudere sarà “In viaggio con il Piccolo Principe” domenica 21 aprile alle 16. Un classico adatto per bambini di 5 anni e portato in scena dalla compagnia Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus.

Lo spettacolo tratta una storia semplice, ma intesa, rivolta ai bambini ma anche a ogni adulto per ricordargli che il bambino che è stato. I personaggi porteranno in scena in modo grottesco e delicato sentimenti intensi, come l’amore, l’amicizia, la fantasia dell’infanzia che sarà messa in contraddizione alla rigidità del pensiero dell’uomo.

Biglietti disponibili su teatrosocialecomo.it