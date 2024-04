Disagi quotidiani per i viaggiatori della Navigazione, cancellate altre corse del servizio rapido. I problemi per aliscafi a catamarani si trascinano da settimane e la situazione sta diventando sempre più critica mentre il Lago di Como è già affollato di turisti.

Per il maltempo e i detriti nel lago, il servizio rapido era stato completamente sospeso fino all’8 aprile scorso, quando era stato riattivato. I disagi però sono presto ricominciati. Sul sito della Navigazione Lago di Como si legge della “sospensione temporanea delle corse del servizio rapido”, annunciando quindi lo stop di almeno otto corse del servizio rapido nella giornata di oggi. Già annunciati disagi anche per domani. La giornata di martedì ripartirà con la cancellazione annunciata di almeno otto corse, anche in questo caso del servizio rapido. “Possibili ritardi sulle corse effettuate”, si legge ancora nella sezione “avvisi” della Navigazione Lago di Como.

Un inizio settimana non migliore per i pendolari che si spostano con il treno. Anche in questo caso una serie di guasti ha comportato ritardi, cancellazioni e variazioni di percorso in particolare sulla tratta che collega Chiasso – Como – Milano – Rho con il treno 25028 (MILANO PORTA GARIBALDI 08:39 – CHIASSO 09:47) che è ripartito dalla stazione di Carimate per le conseguenze di un guasto a un altro treno della linea. I ritardi hanno raggiunto venti minuti. A causa del guasto si sono verificati ritardi e variazioni di percorso, causando disagi ai viaggiatori diretti da Como a Milano. Un altro guasto ad un treno sulla tratta Mariano Comense – Milano Rogoredo ha comportato inevitabili disagi. Stessa situazione anche sulla linee ferroviaria che collega Asso con Milano. Anche in questo caso un guasto ha comportato variazioni di percorso e ritardi sugli orari di arrivo e partenza. Un’altra, l’ennesima mattinata, difficile per pendolari e viaggiatori.