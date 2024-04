Un lupo nelle campagne di Capiago Intimiano. Un animale sempre più raro, a causa dell’antropizzazione dell’ambiente.

Fino ad ora gli avvistamenti in provincia di Como e in Lombardia erano spesso localizzati in zone montuose. Nelle scorse ore, invece, un esemplare del “re della foresta” è stato visto e fotografato nei prati di via Ca’ Nova, nei boschi che uniscono Intimiano a Cantù. Un animale che in queste zone non si vedeva da quasi due secoli.

A confermare la notizia – postando sul suo profilo Facebook video e foto dell’avvistamento – è il sindaco di Capiago Intimiano, Emanuele Cappelletti. “E’ uscita la Forestale, che ha confermato la veridicità dell’avvistamento – spiega il sindaco – Con ogni probabilità si tratta di un maschio, in “dispersione” rispetto al proprio branco familiare, in esplorazione di nuovi territori entro cui valutare in quali stanziarsi. Dal filmato e le foto che mi sono pervenute, già valutate dagli esperti materia, l’animale è consapevole di essere “fuori contesto” e risulta un po’ spaesato. Il lupo – aggiunge il sindaco – non è in alcun modo pericoloso per l’uomo, anzi, lo teme al punto da scappare a vista. Chiaramente è sconsigliato (ma questo non si dovrebbe mai fare) lasciare cani liberi. In alcuni testi, si consiglia in caso che ci si trovi faccia a faccia con un lupo, di mantenere assolutamente la calma, di non dargli di scatto le spalle e di non correre, poiché se fosse in una certa condizione di territorialità (da noi altamente improbabile) potrebbe essere eccitato da questa sollecitazione. Resta lo stupore di una visita così inaspettata quanto affascinate – conclude il sindaco di Capiago – In caso si rifacesse vivo segnalatecelo”.