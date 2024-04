Dalla razionalizzazione della spesa all’innovazione tecnologica, dalla motivazione degli operatori alla creazione di una rete internazionale per la ricerca: sono alcuni dei punti fondamentali contenuti ne “La carta di Cernobbio”, che raccoglie le dieci proposte per la sanità del futuro emerse dalla Winter School di Motore Sanità che si è svolta a febbraio nella cornice di Villa Erba a Cernobbio. Tema centrale, l’innovazione come risorsa su cui investire e l’introduzione dell’intelligenza artificiale come sfida per il futuro. Oggi a Palazzo Chigi era in programma l’ultima riunione per la definizione del disegno di legge sul tema.