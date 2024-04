Consegnati i “Regali Sospesi” di Unicef ai bambini della pediatria-Centro Fondazione Mariani per il bambino fragile dell’ospedale Sant’Anna. I doni sono stati consegnati ai bambini da Manuela Bovolenta, presidente del comitato regionale per l’Unicef della Lombardia, insieme al luogotenente Claudio Maggio, comandante della stazione carabinieri di Rebbio, e a Oscar Fiana e David Sampietro in rappresentanza del comando provinciale dei vigili del fuoco di Como.

Il progetto “Regalo Sospeso”, nato nel 2021 dall’idea dei giovani volontari Younicef e realizzato poi da Unicef Italia in collaborazione con l’azienda Clementoni, ha lo scopo di offrire momenti di serenità ai bambini, che vivono in ospedali o in case famiglia, garantendo loro anche l’accesso all’istruzione. Ogni offerta raccolta durante il periodo natalizio si è trasformata in tante valigette da consegnare a ciascun bambino, che riceverà un libro da colorare, un puzzle, carte e tanti adesivi colorati ideati dallo street artist Merioone.

L’iniziativa andrà a coinvolgere la prossima settimana anche i bambini del reparto pediatrico canturino del Sant’Antonio Abate.