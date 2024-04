La gara più importante dell’anno affidata al comasco Andrea Colombo. L’arbitro comasco è stato infatti designato per il derby Milan-Inter, partita in calendario lunedì alle 20.45 a San Siro. Match che, con una vittoria dei nerazzurri, potrebbe significare scudetto per la formazione allenata da Simone Inzaghi. Una grande soddisfazione per il fischietto lariano, che in questa stagione è stato promosso al ruolo di internazionale.

Nel corso della stagione a Colombo sono state spesso affidate partite di cartello, compresi alcuni derby lombardi: Inter-Monza, Monza-Milan e Inter-Atalanta. Altre sfide in cui è stato designato, Napoli-Lazio, Roma-Napoli e Lazio-Juventus. Nell’ultimo turno il comasco era a Firenze come quarto ufficiale per Fiorentina-Genoa. Pochi giorni prima era stato a Cipro – in base ad un accordo di collaborazioni tra federazioni – per l’importante match Aris Limassol-Omonia Nicosia.