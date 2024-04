Nel marzo scorso era stato scoperto con 200 grammi di droga dell’amore ed era stato arrestato dai poliziotti della squadra mobile di Como. Condannato a un anno e due mesi, era stato rimesso in libertà. E subito era tornato alla vecchia, illecita attività. Sperando di evitare i controlli, per conservare la droga si faceva aiutare dalla fidanzata.

Uno scrupolo che non è bastato a un comasco di 27 anni, nuovamente arrestato ieri sera dagli agenti della polizia, che questa volta hanno sequestrato oltre 3 chilogrammi della stessa sostanza stupefacente e 18mila euro in contanti. Denunciata la compagna, 30enne comasca.

Dopo il primo arresto, la polizia non ha mai smesso di monitorare il 27enne. Gli agenti della squadra mobile sospettavano infatti che continuasse a vendere ingenti quantitativi di Mspv, nota come droga dell’amore, una sostanza stupefacente sintetica che sarebbe ampiamente diffusa negli ambienti della movida, anche a Como. Nei giorni scorsi, il comasco ha fatto un viaggio in Germania, dove, secondo gli inquirenti è possibile rifornirsi di questa sostanza a un prezzo più basso.

Fatti ulteriori accertamenti, ieri sera gli agenti della squadra mobile, coordinati dalla procura di Como, hanno deciso di intervenire. Gli agenti hanno individuato tre abitazioni utilizzate dalla coppia, una a Blevio e due a Como e hanno perquisito tutti gli appartamenti. Il 27enne ha cercato di impedire i controlli nei locali in città, inveendo contro gli agenti e minacciandoli. L’attività della polizia è comunque proseguita. Scoperti e sequestrati 3,1 chilogrammi di droga dell’amore, 18mila euro in contanti e materiale per il confezionamento e la pesatura della droga. Secondo gli inquirenti, il 27enne non vendeva la droga direttamente ai clienti finali, ma riforniva alcuni spacciatori della zona. La sostanza stupefacente avrebbe fruttato secondo gli investigatori circa mezzo milione di euro.

Il 27enne è stato arrestato e portato in carcere al Bassone. Deve rispondere anche di resistenza. L’indagine è coordinata dal sostituto procuratore Simone Pizzotti. La fidanzata del giovane, incensurata, è stata denunciata a piede libero.