Un nuovo spazio di gioco e allenamento per tutti i comaschi. L’inaugurazione in via Trau a Tavernola. Un progetto assegnato alla città da Bkt, sponsor della serie B, grazie a tanti voti giunti dai tifosi azzurri nel corso della stagione 2022-2023.

Grazie a “Fattore Campo”, questo il nome dell’iniziativa, ora c’è uno spazio che dà l’opportunità di fare ginnastica a corpo libero. Non soltanto, in via Traù sono state ritracciate le linee del campo da basket, è stata posta una rete di protezione del campo da tennis e sono stati ripiantumati quattro alberi.

Grande l’entusiasmo anche e soprattutto per la presenza di personaggi legati al Como 1907, in una fase come questa, con la squadra pronta a dare l’assalto alla volata finale per la promozione in serie A. Presenti, oltre ai rappresentanti di sponsor e LegaB e il sindaco di Como Alessandro Rapinese, i dirigenti del Como Francesco Terrazzani e Carlalberto Ludi, il centravanti azzurro Patrick Cutrone, il campione del mondo di Germania 2006 Gianluca Zambrotta.