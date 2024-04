La rinascita dei musei civici di Como come polo museale inclusivo e dinamico, capace di mettere in connessione tutte le altre realtà presenti sul territorio. E’ questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale con il progetto “CoMmUnity. Musei connessi per l’innovazione” candidato all’Emblematico Maggiore di Fondazione Cariplo.

Il progetto prevede la riqualificazione del quadrilatero da via Balestra – Torre San Vitale, le mura e il suo camminamento i giardini e le strutture museali fino ad arrivare alla riqualificazione di piazza Medaglie d’Oro. Nei giardini di via Balestra sarà realizzata un’arena per eventi all’aperto e una caffetteria. Verranno riqualificati il piano terra di palazzo Olginati per la realizzazione di servizi di accoglienza al pubblico e ancora la sistemazione di Palazzo Giovio/Lucini, con il riordino delle sale espositive e riservando l’appartamento nobile a mostre temporanee e eventi. Nel progetto trova anche spazio l’apertura della chiesa delle Orfanelle per la mostra sulle monete d’oro. Nel compendio sarà realizzata una biblioteca e dei locali da destinare a aule studio, spazi riservati a convegni e a eventi, che resteranno sempre aperti gratuitamente al pubblico.

Il costo complessivo del progetto presentato dal Comune è di 15 milioni e 600mila euro di cui 7,6 milioni stanziati dal Comune. L’amministrazione punta a conquistare i 5 milioni di euro messi a disposizione da Fondazione Cariplo nel bando fondi emblematici maggiori, a cui si sommano altri 3 milioni integrati dalla Regione Lombardia.