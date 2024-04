Ubriaco, esce di strada in via Castellini e distrugge un’auto in sosta. Poi cerca di sistemare la sua macchina per potersi allontanare. Scoperto dagli agenti della polizia locale di Como, l’uomo, un 60enne di Erba, ha inveito contro i vigili, minacciandoli con la chiave che stava utilizzando per cambiare la gomma e cercando di colpirli. E’ stato subito bloccato e poi denunciato per guida in stato di ebbrezza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.

Dall’inizio dell’anno la polizia locale ha già denunciato a Como venti automobilisti trovati alla guida in stato di ebbrezza.