Il costo dell’intervento è stimato oltre i 32 milioni di euro (32 milioni 292 480 per la precisione) e dovrebbe sgravare il centro abitato di Solbiate Comasco dal traffico di attraversamento della Strada Statale 342 ‘Briantea’. Per la Variante di Solbiate è stato già assegnato un milione e mezzo di euro e ora l’opera è ufficialmente entrata a far parte delle nuove infrastrutture viabilistiche strategiche della Lombardia contenute nel Contratto di programma tra Anas e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Oggi la presentazione a Palazzo Lombardia con il governatore di Regione Attilio Fontana, l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi e il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri Alessandro Morelli.

19 nuove infrastrutture su tutta la Lombardia

Il Contratto tra Anas e Ministero delle Infrastrutture per il quinquennio tra il 2021 e il 2025 è stato approvato dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Per la Lombardia il Contratto prevede 19 nuove opere stradali su tutta la regione, tra cui appunto anche la variante di Solbiate. Poi diverse nuove infrastrutture a Bergamo, Milano, Lecco, Varese e Sondrio, anche in vista delle Olimpiadi del 2026. Gli investimenti per le nuove opere viabilistiche varranno 319 milioni di euro, ma sono previsti anche 120 milioni per la manutenzione dell’esistente.

Fontana: “Opere fondamentali volute dal territorio”

“Il Contratto – ha evidenziato Fontana – mette nero su bianco opere fondamentali fortemente volute dalla Regione e per le quali ci siamo spesi affinché fossero inserite nella programmazione della società statale Anas. Abbiamo ascoltato i territori e ci siamo fatti interpreti delle loro necessità. Si tratta di interventi strategici che efficienteranno la viabilità in Lombardia a beneficio dei cittadini e del sistema economico-produttivo”.

“Come Regione continueremo a monitorare l’iter degli interventi – ha sottolineato l’assessore regionale alle Infrastrutture Terzi – e lavoreremo per raggiungere altri obiettivi importanti. Il Contratto di Anas – spiega – è uno strumento flessibile che può essere aggiornato e integrato con ulteriori interventi”. Parla di investimenti importanti per la riqualificazione e il potenziamento della rete stradale lombarda il sottosegretario Morelli: “La Lombardia – ha detto – può contare su risorse che miglioreranno i trasporti e la loro sicurezza”.