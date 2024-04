Entro la fine di aprile Como servizi Urbani concluderà tutti gli aggiornamenti tariffari previsti dal nuovo piano della sosta annunciato nei mesi scorsi dalla giunta cittadina.

Gli ultimi adeguamenti la scorsa settimana nella zona a tariffa azzurra, che comprende via Anzani, piazza San Rocco, via Brogeda, via Alciato, via Crispi, piazzale Anna Frank e via dei Mille e dove sostanzialmente non è cambiata la tariffa: nei parcheggi dell’area si pagano 50 centesimi la prima ora e un euro le successive. Il costo è quindi lo stesso ma la sosta è diventata gratuita nei giorni festivi.

Prossima tappa il 23 aprile, con l’ultimo intervento che renderà a pagamento il piano a raso del parcheggio di Tavernola, mentre il piano rialzato rimarrà gratuito.

Intanto, il Comune di Como sta attendendo da Acinque il nuovo piano economico-finanziario per la riqualificazione dell’area Ticosa. Il progetto prevede il finanziamento in partenariato per due terzi da parte di Palazzo Cernezzi e per il resto da parte dei privati, che però possono contare sugli incassi dei parcheggi per 30 anni. Incassi che sono stati rivisti con il nuovo piano della sosta che ha portato la tariffa giornaliera nel parcheggio della Santarella a 5 euro.

Questa osservazione interromperà per il Comune – ha spiegato il sindaco Alessandro Rapinese – i termini dei 90 giorni per potersi esprimere sull’interesse pubblico dell’intervento. Vanno quindi definite le nuove tempistiche a riguardo, che dipenderanno innanzitutto dai tempi di presentazione del piano economico aggiornato da parte di Acinque. “Ci stiamo lavorando – dichiara l’amministratore delegato di Acinque, Stefano Cetti – I tecnici hanno ricevuto le osservazioni, i suggerimenti, le richieste che ha fatto il Comune di Como. Li stanno esaminando. Lo faremo con la stessa serietà, gli stessi approfondimenti e la stessa attenzione a tutti gli aspetti. Si tratta di un progetto cruciale per la città”.