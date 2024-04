Piano strade da quasi 6 milioni di euro per il 2024 a Como. Si tratta dei lavori che prevedono il rifacimento di strade e marciapiedi. In totale saranno sistemate 27 strade per un totale di 95mila metri quadrati di nuovo asfalto e 18 marciapiedi, per oltre 11mila metri quadrati tra asfalto, porfido e materiale lapideo.

Nel dettaglio Palazzo Cernezzi ha stanziato 5 milioni e 807mila euro, di cui quasi 3 milioni mezzo per le asfaltature, 2 milioni e 207mila euro per i marciapiedi e 100mila euro per la manutenzione straordinaria della segnaletica stradale. Un piano che a breve porterà all’apertura di molti cantieri in diverse zone della città, con possibili conseguenze sulla viabilità cittadina.

Numerosi sono infatti gli interventi previsti, che spaziano in diverse zone del capoluogo e variano anche per entità dell’investimento e tipo di lavoro previsto.

L’elenco delle vie interessate comprende: via Sagnino, Bellinzona, Tibaldi e ancora via per Cernobbio. I lavori in quest’ultima via potrebbero creare non poche difficoltà alla viabilità. Nell’elenco delle strade da rifare figurano inoltre via San Bernardino da Siena, via Canturina, via Muggiò e la vicina via Donatori di Sangue. Via Petrarca, Pannilani e Briantea. Nuovi asfalti anche in piazza Camerlata, via Varesina, viale Roosevelt – nel tratto da viale Giulio Cesare a via Grandi – e ancora via Regina Teodolinda. Per quanto riguarda i marciapiedi saranno rifatti entrambi i lati di via Italia Libera, viale Geno da piazza Matteotti fino alla passeggiata Ramelli. Sarà rimesso a nuovo anche il marciapiede di via D’Annunzio (da via Prestino al confine con il Comune di San Fermo della Battaglia) .

Alcuni interventi sono già partiti, i restanti cantieri invece dovrebbero partire a breve.