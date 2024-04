I carabinieri di Lurate Caccivio hanno denunciato un 44enne residente in provincia di Milano. A metà aprile si è recato in una farmacia e ha acquistato due confezioni di un farmaco contenente degli “oppioidi”, esibendo una ricetta “bianca” palesemente falsa, che – in base a quanto riscostruito – lui stesso aveva alterato per poter acquistare i medicinali. Il 44enne è risultato già noto per fatti analoghi.

Truffa del finto specchietto

I colleghi di Cermenate hanno invece denunciato un 22enne, residente in Provincia di Siracusa, già noto alle forze dell’ordine.

In base a quanto è emerso il 2 aprile scorso in via Carcano a Vertemate con Minoprio, si sarebbe reso responsabile di una truffa con “la tecnica dello specchietto dell’auto rotto”, nei confronti di una 21enne, la giovane in sede di denuncia, visionando un fascicolo fotografico lo ha riconosciuto.