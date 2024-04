Il laboratorio analisi dell’ospedale Valduce di Como è tornato pienamente operativo dopo i problemi e i disservizi legati all’attacco hacker della scorsa settimana al centro di diagnostica medica Synlab, che ha sede anche nel capoluogo lariano.

“Con riferimento alle attività inerenti il laboratorio analisi – fa sapere la direzione dell’ospedale Valduce – comunichiamo che abbiamo ripristinato la normale operatività e pertanto possono riprendere le prese in carico di tutti gli esami presso i punti prelievo in tutte le nostre sedi”. “Per quanto riguarda l’attacco hacker ai sistemi informatici di un nostro fornitore, al quale sono

inviati alcuni esami in service – aggiungono i vertici del presidio di via Dante – ci scusiamo se la refertazione delle prestazioni accettate in questi giorni, almeno in alcuni casi, subisse dei ritardi”.

Dopo l’attacco, Synlab non ha ancora risolto completamente i problemi informatici. Sul sito del centro diagnostico sono stati indicati i numeri di telefoni ai quali è possibile fare riferimento per potere accedere a un numero limitato di prestazioni. Restano sospese le attività dei punti prelievo e consegna campioni, incluso il download e il ritiro dei referti.

“L’azienda ha immediatamente istituito una task force costituita da professionisti interni ed esterni, al lavoro per mitigare gli impatti e ripristinare quanto prima i propri sistemi, in collaborazione con le autorità competenti”, si legge in una nota dell’azienda. “E’ stata presentata denuncia alla polizia postale – fa sapere ancora l’azienda – Synlab si è scusata con i propri pazienti per i disagi derivati dall’attuale situazione e ha messo a disposizione, con riferimento a tutti i presidi sui territori, canali telefonici e social dedicati per la gestione di richieste e informazioni”.