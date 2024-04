Ripresa degli allenamenti, domani, per il Como, reduce dalla vittoria in trasferta per 5-2 contro la Feralpi Salò. Como che con questa affermazione ha avvicinato la capolista Parma, che non è andata oltre il pari (0-0) nella sfida di Palermo. Ducali primi con 70 punti, lariani secondi a 67 inseguiti dal Venezia (successo per 2-1 a Lecco) a tre lunghezze di distanza. La Cremonese (0-0 a Catanzaro) è quota 60.

Il prossimo turno, il quartultimo della stagione regolare, può davvero essere decisivo. Nell’anticipo di venerdì (ore 20.30) il Venezia riceve la Cremonese, mentre il Como è impegnato in trasferta a Genova con la Sampdoria (sabato ore 16.15). I tifosi lariani non vorranno far mancare il loro apporto in questa delicata partita. La vendita dei biglietti del settore ospiti è attiva fino a venerdì 26 aprile alle ore 19. Il giorno gara non sarà possibile acquistare tagliandi del settore ospiti allo stadio Luigi Ferraris. È necessario essere in possesso della tessera del tifoso “Blu Nel Cuore Card” per procedere all’acquisto e accedere successivamente nell’impianto.

I biglietti potranno essere acquistati online (attraverso questo link https://sport.ticketone.it/…/sampdoria-vs-como-serie-bkt) e da tutti i rivenditori autorizzati.