I rappresentanti di Confindustria Como, di Cgil Como, di Cisl Laghi e Uil Lario intorno allo stesso tavolo per sottoscrivere un accordo congiunto, il primo nella storia comasca, sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Un documento per ribadire la necessità di accrescere ulteriormente la cultura della prevenzione, della salute e della sicurezza sul lavoro. Con questo accordo – spiegano le parti sociali – si implementerà in modo congiunto il monitoraggio delle aziende, per favorire il rispetto delle norme su formazione, informazione e prevenzione degli infortuni.

L’accordo prevede anche l’assegnazione di un premio simbolico alle aziende comasche che si distinguono per buone pratiche in tema di sicurezza e prevenzione.

Le dichiarazioni delle parti sociali

“Sono orgogliosa di questo accordo che è il primo sul territorio comasco che vede interessate le parti sociali” ha dichiarato Francesca Polti, Vice Presidente di Confindustria Como”. “La sicurezza – ha ribadito Polti – è un tema importante sul quale l’attenzione e l’impegno delle parti sociali deve sempre essere al massimo livello. Elemento fondamentale dell’accordo – ha poi aggiunto – è la prevenzione, che non deve mai mancare sui luoghi di lavoro”.

“Questo accordo è importante – ha spiegato Sandro Estelli di Cgil Como – perché realizza una collaborazione tra le parti sociali su un tema cruciale come quello della sicurezza”.

Per Daniele Magon di Cisl Laghi “questo è l’inizio di un percorso fondamentale per un mondo del lavoro sano”.

“Vogliamo far sì che l’obiettivo di zero infortuni e zero morti sul lavoro diventi realtà – aggiunge Dario Esposito di Uil Lario – e questo obiettivo può essere raggiunto solo in maniera congiunta tra le parti sociali” ha concluso Esposito.