Lavori in autostrada, scatta la tregua in vista dei ponti di primavera – 25 aprile e 1° maggio – con la sospensione dei cantieri – da domani e fino al 6 maggio – tranne sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso.

Nessuno stop agli interventi tra Italia e Svizzera, che quotidianamente complicano la vita dei frontalieri e di chiunque si sposti tra il capoluogo lariano e la Confederazione Elvetica. “Il cantiere prosegue per poter chiudere i lavori in galleria in maniera definitiva entro la data del 9 maggio”, fanno sapere da Autostrade Per l’Italia. Il cantiere sull’A9 era rimasto fermo per due mesi – da dicembre a febbraio – per agevolare gli spostamenti in vista delle festività natalizie e anche per i timori legati alle condizioni meteo. Ora invece – come detto – per le prossime giornate festive – a partire da domani – il cantiere procederà e non sarà sospeso, con il rischio di creare notevoli disagi alla viabilità.

Il piano di alleggerimento dei cantieri voluto da Anas in vista dei ponti di primavera prevede di rimuovere 564 cantieri, il 56 % del totale, con l’obiettivo di limitare disagi alla circolazione e garantire una viabilità più fluida. Come detto non sarà così per i lavori sull’autostrada A9. Negli scorsi fine settimana si è avuto un assaggio di cosa potrebbe verificarsi durante i prossimi ponti festivi e anche la giornata odierna non ha fatto eccezione: lunghe code si sono formate tra Como Centro e Como Monte Olimpino per lavori e ancora rallentamenti tra Lago di Como e Chiasso per l’attraversamento della dogana.

Bollino rosso nella mattinata di giovedì 25 aprile e nei pomeriggi di domenica 28 aprile e domenica 5 maggio. Tra gli itinerari preferiti dai turisti, le grandi città d’arte e le località balneari.