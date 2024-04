Il primo luogo per sensibilizzare la popolazione sull’importanza dei vaccini è stata la mensa di solidarietà di Casa Nazareth. Ieri un medico e un’infermiera della struttura Vaccinazioni e Sorveglianza Malattie Infettive dell’Asst Lariana erano lì per spiegare l’importanza dei vaccini agli utenti della mensa.

“Questa giornata è stata l’inizio di un percorso che ha come obiettivo raggiungere anche le persone ai margini – ha spiegato il dottor Biagio Santoro, direttore della struttura Vaccinazioni e Sorveglianza Malattie Infettive – Siamo riusciti ad avvicinare una ventina di utenti della mensa, tra qualche settimana torneremo a Casa Nazareth per somministrare loro i vaccini per le patologie di cui sono maggiormente a rischio”.

Parte oggi la Settimana mondiale delle vaccinazioni

Quest’anno Asst Lariana ha deciso di promuovere iniziative di somministrazione delle vaccinazioni “in luoghi non ordinari”, così da raggiungere “anche persone in situazioni di povertà e di marginalità sociale”. Questa la scelta operata per partecipare alla Settimana mondiale delle vaccinazioni. Un’iniziativa promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che parte oggi e prosegue fino a martedì 30 aprile e che mira a sensibilizzare popolazione e operatori sanitari sull’importanza dei vaccini per proteggere le persone di tutte le età dalle malattie.

“Le persone in situazioni di povertà e marginalità sociale possono essere più esposte al pericolo di contagio – sottolinea Beppe Menafra, referente Caritas per la grave marginalità e responsabile di “Porta Aperta” – Per questo motivo è di grande importanza attivare percorsi di prevenzione come quello di Asst Lariana”.

Le vaccinazioni erogate da Asst Lariana

Dall’azienda sanitaria ricordano che nelle sue strutture vengono erogate le vaccinazioni che proteggono dal Papillomavirus, dal Herpes Zoster e Pneumococco, oltre a quelle obbligatorie e fortemente raccomandate previste da 0 a 16 anni. “Importanti le vaccinazioni anche in gravidanza – sottolineano da Asst Lariana – perché oltre a proteggere la mamma, assicurano al nascituro un rifornimento massiccio di anticorpi che lo proteggeranno nei primi mesi di vita”.

Si ricorda che per prenotare il proprio appuntamento è possibile consultare il sito vaccinazioni.asst-lariana.it oppure chiamare il call center al numero 800 893 526 (lun-ven 8.15-12.30).