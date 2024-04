Retrocessione in serie A2 per la Como Nuoto Recoaro femminile. Dopo tre stagioni esaltanti, alle “Rane Rosa” non è riuscita l’ennesima impresa. Le speranze erano affidate alla gara odierna di Catania, che però si è conclusa con una sconfitta (9-8 per la formazione siciliana). Le lariane non hanno lasciato nulla di intentato per ottenere un risultato importante, ma alla fine non sono riuscite a sfruttare l’ultimo treno possibile per rimanere nella massima categoria.

Il turno odierno ha chiuso la regular season dell’A1 femminile. I verdetti: vanno ai playoff l’Ekipe Orizzonte, Plebiscito Padova, Rapallo Pallanuoto e Sis Roma; beffata la Pallanuoto Trieste cui non basta il successo sulla Locatelli, che accede ai playout insieme a Netafim Bogliasco 1951, Brizz Nuoto, Olio di Calabria Igp Cosenza PN; retrocede in serie A2, come detto, la Como Nuoto Recoaro.