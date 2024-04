Patrick Cutrone ancora decisivo con una sua rete. Un gol che vale tantissimo. Il Como ha pareggiato 1-1 in trasferta con la Sampdoria. Con questo risultato i lariani mantengono un fondamentale punto di vantaggio sul Venezia, che nell’anticipo ha avuto la meglio per 2-1 sulla Cremonese. Una gara, quella dello stadio Marassi che ha visto gli azzurri propositivi e ben disposti in campo, con numerose occasioni a loro favore. Ma, come spesso capita in questi casi, sono stati i padroni di casa ad andare in vantaggio, a sorpresa, con una rete di Fabio Borini al 66′. Realizzazione che gli ospiti potevano pagare carissima, in graduatoria, ma alla fine ci ha pensato Cutrone, in mischia, ad impattare all’82’.

In classifica guida il Parma con 73 punti. Gli emiliani hanno battuto il Lecco, matematicamente retrocesso in serie C. Il Como è secondo solitario a quota 68, con una lunghezza di vantaggio sul Venezia (67). In caso di arrivo in parità – va ricordato – i lagunari avrebbero la meglio per la migliore situazione negli scontri diretti. Più indietro la Cremonese, quarta con 60 punti.

Nel prossimo turno, mercoledì 1° maggio, il Como riceve alle 15 allo stadio Sinigaglia il Cittadella, mentre il Venezia sarà ospite del Catanzaro.