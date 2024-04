L’Italia del canottaggio chiude l’Europeo Assoluto in Ungheria conquistando 8 medaglie (2 ori, 3 argenti, 3 bronzi) e il terzo posto nel medagliere generale dietro a Romania, seconda con otto medaglie ma con due ori in più, e Gran Bretagna in testa con 10 sigilli. Protagonisti anche gli atleti comaschi. Ieri era stato il bellagino Gabriel Soares ad ottenere l’argento nel “doppio pesi leggeri”. Oggi hanno esultato tre portacolori di società lariane, sull’ammiraglia femminile, che ha ottenuto il bronzo nella sua prova.

L’otto femminile aveva a bordo Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse-Canottieri Lario), Aisha Rocek (Carabinieri-Caoittieri Lario) ed Elisa Mondelli (Fiamme Gialle-Moltrasio). Con loro Linda De Filippis (Gavirate), Alice Gnatta (Fiamme Gialle-Cus Torino), Alice Codato (Gavirate), Silvia Terrazzi (Arno), Veronica Bumbaca (Fiamme Oro-Cus Torino) ed Emanuele Capponi (Fiamme Gialle) al timone. La barca azzurra ha strappato il terzo posto alla Germania e ha attaccato la Gran Bretagna, seconda, per tentare di migliorare la posizione, mentre l’oro è andato alla Romania.

Ora la nazionale si ritroverà, dal 2 al 21 maggio, a Varese per continuare la preparazione sia per le qualificazioni olimpiche e paralimpiche, che si terranno a Lucerna dal 19 al 21 maggio, e sia per la seconda prova di Coppa del Mondo prevista, sempre in Svizzera sul Rotsee, dal 24 al 26 maggio. Domani, intanto, la Nazionale Under 23 volerà, invece, a Seattle, nello Stato di Washington (Usa), per partecipare il prossimo 4 maggio alla Windermere Cup con le due ammiraglie cadette.