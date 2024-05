Ospite nel tg di Espansione Tv, Vincenzo Aiello, comandante della Polizia Locale di Como, ha parlato del piano predisposto per domenica prossima. Non soltanto dei provvedimenti che riguardano la zona dello stadio Sinigaglia, dove ci saranno i maxischermi per seguire Modena-Como, ma anche del piano predisposto in caso di promozione matematica degli azzurri in serie A. Temi che sono stati al centro di una riunione di coordinamento in prefettura.

“Per quanto riguarda lo stadio, dove sono attese migliaia di persone, ci saranno i provvedimenti viabilistici utilizzati in occasione delle gare interne – ha spiegato Aiello – In caso di eventuali festeggiamenti il lungolago sarà chiuso per consentire la massima fruibilità del percorso verso piazza Cavour. Ovviamente invitiamo i cittadini a seguire gli aggiornamenti sui nostri social, con la situazione che verrà monitorata in tempo reale, con tutte le comunicazioni del caso”.

“Sono una persona scaramantica e lo dico con tutte le cautele del caso – ha affermato ancora il comandante della Polizia Locale – Si tratta di un grande evento e sarà giusto, nel caso, festeggiare la conquista della serie A. Domenica sono attesi molti turisti, ma sono sicuro che accadrà come lo scorso anno a Napoli: sarà un mix vincente. Como sarà sotto ogni profilo una città da serie A”.