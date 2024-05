Innovazione come modalità di sviluppo e di crescita per il territorio. Con questa base nasce l’accordo fra Acinque e C.NEXT S.p.A.

Una scelta guidata dallo sviluppo sostenibile e dalla responsabilità sociale d’impresa. L’intesa si chiama Innovation Alliance Program, ed è destinata a riaffermare l’indirizzo strategico, lo sviluppo attraverso azioni e attività rivolte sia all’interno sia all’esterno dell’azienda, dalla formazione agli eventi.

“L’innovazione – spiega Stefano Cetti, amministratore delegato di Acinque – è la nostra modalità di sviluppo e la leva con cui perseguire obiettivi sia di crescita economica sia di valore sociale a beneficio dei territori in cui operiamo. L’obiettivo è quello di un miglioramento continuo della nostra capacità progettuale e di proposta e della qualità dei servizi erogati a beneficio delle comunità locali”.

“L’Innovation Alliance Program sottoscritto con Acinque è per noi una importante occasione per occuparci di un settore quanto mai centrale come quello dell’Energia, in particolare con riferimento ad Ambiente e Innovazione – spiega Stefano Soliano, amministratore delegato di C.NEXT S.p.A. – Questa partnership rappresenta per C.NEXT una ulteriore occasione per soddisfare la sua mission: supportare l’innovazione delle aziende e usarla come leva per la rigenerazione dei territori e di chi li abita.”