Una vittoria – 2-1 contro il Cittadella – che avvicina sempre di più il Como alla serie A, con la contemporanea sconfitta del Venezia a Catanzaro. I lariani, a due giornate dalla fine della regular season di serie B, sono secondi in classifica con quattro punti di vantaggio sui lagunari. Il Parma, pareggiando a Bari, ha festeggiato la matematica promozione in A. Azzurri ora attesi dal match in trasferta a Modena (domenica) e dalla partita interna con il Cosenza (venerdì 10 maggio).

Mister Osian Roberts, allenatore del Como, non cambia la linea che ha sempre tenuto durante la stagione. “Non facciamo conti – spiega – Dobbiamo continuare sulla strada che abbiamo intrapreso e proseguire con il lavoro duro che ci ha portato fino a questo punto. Le sorti di questa stagione rimangono nelle nostre mani: dobbiamo mantenere concentrazione e alto livello di prestazioni. E’ stato molto importante vincere con il Cittadella e aver trovato il modo di segnare al termine di una partita non semplice, che andremo subito ad analizzare. Di fronte abbiamo trovato un avversario complicato, non riuscivamo a trovare gli spazi che ci servivano. Ma non abbiamo perso coraggio ed entusiasmo, chi è entrato in campo a gara in corso ha dato un bell’apporto e alla fine abbiamo reso felici i nostri tifosi”

Sulle condizioni di Patrick Cutrone, uscito in anticipo per infortunio, Roberts ha detto: “Ha preso una botta a una spalla. Non dovrebbe essere un infortunio grave. Speriamo di poterlo recuperare presto, ma dobbiamo attendere gli esami”. Parole di elogio per i difensori che recentemente sono andati in gol, Federico Barba ed Edoardo Goldaniga: “Sono solidi e ci danno garanzie. Sono top players e i giocatori con queste caratteristiche emergono nelle sfide importanti, quelle che decidono le stagioni”.