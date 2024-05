L’eleganza delle auto storiche e la loro prestanza saranno le protagoniste indiscusse della prossima domenica comasca. Il 5 maggio la città ospiterà la terza edizione del “Trofeo Classic Como“, manifestazione di regolarità sportiva, e in contemporanea andrà in scena “Ruote nella Storia”, il raduno culturale sportivo automobilistico dedicato alle auto storiche. Ad organizzare entrambi gli eventi l’Aci di Como, presieduto da Enrico Gelpi e diretto da Roberto Conforti. I percorsi delle due manifestazioni saranno separati ma interesseranno le strade che costeggiano il lago e le valli del Triangolo Lariano.

La partenza da piazza Cavour

La partenza del raduno “Ruote nella storia” è prevista domenica mattina alle 9.50 da piazza Cavour. A seguire poi il via alla gara Trofeo Classic Como.

“C’è stato un pienone di iscrizioni per il raduno delle auto storiche” festeggia l’Aci di Como, con una cinquantina di equipaggi partecipanti che dovranno affrontare un percorso di circa 100 chilometri. Passeranno per Bellagio e poi a Magreglio, dove è prevista una sosta al Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo.

150 invece i chilometri che dovranno percorrere i concorrenti del Trofeo Classic Lago di Como con un itinerario all’interno del triangolo lariano. Lungo il percorso sono previste diverse Prove Cronometrate e Prove di Media.

Arrivo e premiazioni in piazza Verdi

Nel pomeriggio di domenica poi l’arrivo di entrambe le manifestazioni e le premiazioni, che si terranno in piazza Verdi e non più in Piazza Cavour per lasciare spazio agli eventuali festeggiamenti degli azzurri.