Maxischermi al Sinigaglia per Modena-Como e limitazioni per la viabilità della zona stadio. Dopo la riunione in prefettura, per le questioni legate al piano sicurezza collegato alla possibile promozione dei lariani in serie A, predisposta una serie di provvedimenti che riguarderanno sia l’area attorno all’impianto cittadino che il lungolago. Tra questi – vale la pena ricordare – già dalle 10 del mattino il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in via Sinigaglia, viale Puecher, largo Borgonovo e viale Masia (tra piazzale Somaini e viale Rosselli) oltre che lungo viale Vittorio Veneto. Anche i pedoni non potranno passare tra l’area dei Giardini, viale Vittorio Veneto e Largo Borgonovo.

Al termine della partita, in caso di matematica promozione, indicativamente dalle 17, non si transiterà più sul lungolago, quindi i mezzi provenienti da via Torno/ Sant’Agostino e via Foscolo saranno indirizzati verso largo Leopardi e potranno percorrere in deroga ai divieti le corsi riservata normalmente ai mezzi pubblici lungo l’asse via Sauro, viale Battisti e via Milano. Al contrario chi deve raggiungere Torno è consigliato il percorso via Rezzonico, via Brambilla, via Torno. Qui l’ordinanza completa.

Il comandante della polizia locale di Como, Vincenzo Aiello, ha spiegato le misure predisposte.

Il comandante Aiello: “Como sarà sotto ogni profilo una città da serie A”

“Per quanto riguarda lo stadio, dove sono attese migliaia di persone, ci saranno i provvedimenti viabilistici utilizzati in occasione delle gare interne – ha chiarito – In caso di eventuali festeggiamenti il lungolago – conferma – sarà chiuso per consentire la massima fruibilità del percorso verso piazza Cavour. Ovviamente invitiamo i cittadini a seguire gli aggiornamenti sui nostri canali social, la situazione verrà monitorata in tempo reale, con tutte le comunicazioni del caso”.

“Sono una persona scaramantica e lo dico con tutte le cautele del caso – ha affermato ancora il comandante della Polizia Locale – Si tratta di un grande evento e sarà giusto, nel caso, festeggiare. Domenica sono attesi molti turisti, ma sono sicuro che accadrà come lo scorso anno a Napoli: sarà un mix vincente. Como – conclude – sarà sotto ogni profilo una città da serie A”.