Serie A nel mirino. Dopo la promozione matematica del Parma, rimangono due posti disponibili per la promozione. Chi arriverà secondo in classifica alla fine della regular season accederà direttamente al campionato più importante. Poi l’altra assegnazione sarà ai playoff.

I calcoli sono presto fatti. Il Como è secondo e ha quattro punti di vantaggio sul Venezia. Un margine molto elevato, a due giornate dalla fine.

Già domenica – sia detto con tutte le scaramanzie del caso – gli azzurri potrebbero festeggiare la promozione. Sicura con una vittoria nella trasferta di Modena. In caso di pari, invece, bisognerà vedere il risultato del Venezia, impegnato contro la Feralpi Salò, formazione in lotta per non retrocedere.

In caso di verdetto rimandato, tutto si sposta a venerdì 10, con le partite che si disputano alle 20.30. Il Como ospiterà al Sinigaglia il Cosenza, mentre il Venezia sarà ospite del pericolante Spezia.

Gli azzurri partono sabato pomeriggio alla volta di Modena, con i tifosi che andranno a incoraggiare la squadra. Allo stadio Braglia, infatti, i sostenitori residenti in provincia di Como non sono stati ammessi per ragioni di ordine pubblico.

Tutti disponibili per la gara in terra emiliana. Dovrebbe recuperare anche il bomber Patrick Cutrone, uscito anzitempo contro il Cittadella per un problema ad una spalla.