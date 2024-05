Il voto alle scorse amministrative del 2022 non aveva portato alcun rappresentante forzista tra gli scranni di Palazzo Cernezzi. Era la prima volta dal 1994. Ora però Forza Italia torna in Comune a Como e lo fa grazie all’adesione agli azzurri del consigliere Alessandro Falanga, prima in Noi con l’Italia, e dell’ex candidato sindaco del centrodestra Giordano Molteni, confluito poi nel Gruppo misto.

L’annuncio della rinascita del gruppo consiliare è stato fatto a Palazzo Cernezzi dal coordinatore provinciale di Forza Italia Sergio Gaddi. “Forza Italia cresce e continua a radicarsi – ha affermato Gaddi – Vogliamo tornare ai livelli a cui eravamo abituati, cioè con un partito determinante che ha al suo interno amministratori capaci e competenti, nostra cifra distintiva. L’ingresso di Alessandro Falanga e Giordano Molteni e quindi la costituzione del gruppo in consiglio comunale è segnale fondamentale per tutta la provincia e anche in vista delle elezioni europee”. “È un gruppo che, poiché si basa su valori e ideali, potrà essere attrattivo” ha chiosato Gaddi.

La stoccata alla maggioranza: “La speranza è di allargare le fila del gruppo in Consiglio”

“È un gruppo che è destinato ad aumentare” ha detto Alessandro Sorte, coordinatore regionale di Forza Italia, che poi ha scherzato: “tra 6 mesi saremo ancora qui per una nuova conferenza stampa”. Il riferimento è soprattutto al gruppo di maggioranza della lista Rapinese, come ha poi chiarito Falanga. “Quando ci si trova sempre condizionati dall’alto a votare determinati atti, allora qualche mal di pancia arriva” ha detto il neo forzista.

“Entrare in Forza Italia è un po’ un ritorno a casa” ha poi spiegato Falanga, sottolineando che la sua adesione al partito era iniziata già dal Duemila. “Aderire al gruppo forzista significa poter tornare a dare per davvero una mano alla città” ha detto Molteni, che sarà il capogruppo in consiglio. “Per me essere nel gruppo misto – ha poi continuato – è stato come essere in un purgatorio dantesco. Ora invece con un partito strutturato alle spalle potrò tornare a occuparmi dei temi grossi della città. Far parte di un gruppo politico credo possa avvalorare questa mia esigenza”.

“Manca il rispetto”: l’attacco di Falanga e Molteni alla giunta Rapinese

Molto dure le parole dei neoforzisti sulla giunta Rapinese. “Se svolgi un ruolo istituzionale devi sempre garantire rispetto e capacità di dialogo anche con la minoranza” ha detto Molteni. Falanga invece ha parlato di “due anni di arroganza amministrativa e di mancato rispetto delle istituzioni”: “Quando sei a capo di un’amministrazione la prima cosa che serve è il rispetto istituzionale – ha affermato Falanga – A Como sono invece mancate queste cose basilari e questo non fa altro che allontanare le istituzioni e la politica dai cittadini”.