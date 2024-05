Osian Roberts, allenatore del Como, non nasconde la sua delusione per la gara pareggiata a Modena e la mancata promozione. Ma allo stesso tempo il mister azzurro guarda avanti. “Non abbiamo segnato, forse abbiamo trovato un campo troppo asciutto per noi che facciamo girare molto la palla. Ho visto comunque una squadra che ha lavorato duro, ha avuto tanto possesso palla. Ma forse non siamo stati abbastanza bravi. In ogni caso dobbiamo dare atto al Modena di aver offerto una buona prestazione. Riflettendo ancora sul Como, abbiamo disputato recentemente tre gare ravvicinate molto dispendiose, non siamo stati veloci e reattivi come al solito. Siamo stati a due minuti dalla serie A, un traguardo che a questo punto dovremo raggiungere davanti al nostro pubblico venerdì contro il Cosenza”.

“Sicuramente c’è del naturale disappunto – ha spiegato ancora Osian Roberts – Ne abbiamo già discusso nello spogliatoio subito dopo il match. Ma guardiamo avanti Abbiamo una grande opportunità, possiamo giocarci la possibilità di promozione davanti ai nostri tifosi. Se me lo avessero detto a dicembre quando sono arrivato, ci avrei messo la firma. Saremo padroni del nostro destino allo stadio Sinigaglia. Questa prospettiva ci deve esaltare. C’è elettricità in città, grande attesa: dobbiamo lavorare bene, dare il massimo ogni giorno. Pensiamo a focalizzarci sulla gara contro il Cosenza e a mettere nel mirino il nostro obiettivo, vittoria e conquista della promozione