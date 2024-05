La fuga fuori dall’Italia e la conseguente carenza del personale sanitario è un problema che affligge tutte le strutture del territorio. E così c’è chi cerca soluzioni alternative per attrarre maggiormente il personale. È il caso della Fondazione Cà d’Industria onlus di Como.

La Fondazione, che gestisce tre Rsa, un centro diurno e due nuclei per l’assistenza ai malati di Alzheimer, sta cercando personale ASA e OSS. E per attrarre maggiori candidati, la Fondazione offre alloggi per i primi 5 mesi di lavoro a condizioni agevolate. “Siamo consapevoli delle difficoltà che spesso incontra chi vuole lavorare in città ma proviene da lontano” afferma Marisa Bianchi, direttrice generale della Fondazione, da qui la decisione. “la ricerca di personale socio assistenziale e socio sanitario riveste un ruolo fondamentale – spiega Bianchi – per garantire la migliore assistenza ai nostri ospiti”.

La Fondazione infatti non è nuova a offerte come questa. Qualche mese fa si era impegnata a rimborsare il 50 per cento della tassa d’iscrizione ai corsi di qualifica ASA o OSS per i nuovi assunti.

Questa volta invece la Fondazione offre un contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione entro pochi mesi a tempo indeterminato e appunto alloggi per cinque mesi a condizioni agevolate. “Al personale ASA e OSS – spiegano – si applica il contratto collettivo nazionale Uneba con la maturazione immediata della 14ª mensilità, dei Rol e dell’anzianità di servizio”.